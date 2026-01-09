Mbappé est attendu pour la finale Real Madrid-Barça

Un voyage express en Arabie saoudite ? Cela ne dérange pas Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid devrait bien faire partie du groupe pour la finale de la Supercoupe d’Espagne contre Barcelone, ce week-end.

Après la victoire de son équipe contre l’Atlético de Madrid ce jeudi soir, Xabi Alonso est venu annoncer la bonne nouvelle en conférence de presse, comme le rapporte l’AFP : « Mbappé voyagera demain, et le match sera différent de celui de ce soir. Il va beaucoup mieux, il s’est entraîné aujourd’hui et ses sensations sont bonnes. Il aura les mêmes chances de jouer dimanche que tous les autres joueurs qui font partie du groupe. » …

CG pour SOFOOT.com