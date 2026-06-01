Un joueur d’Arsenal tire sur un policier

Dans le jargon Call of Duty , on appelle ça un head-shot . Dimanche avait des airs de lendemain de fête mitigé pour les Gunners, coincés entre la parade de champions d’Angleterre et la gueule de bois d’une finale de Ligue des champions perdue la veille. Mais bon, mettre fin à 22 ans de disette, ça se célèbre quand même et Martin Ødegaard a tenu à marquer le coup à sa façon.

En pleine tête

Moins à l’aise de la tête qu’avec les pieds, le milieu norvégien s’est illustré en expédiant un ballon de la caboche sur le crâne d’un policier venu assurer le service d’ordre. Conscient d’avoir fait une petite bêtise, le capitaine d’Arsenal s’est aussitôt accroupi dans le bus du cortège, en mode « c’est pas moi, j’ai rien fait ». Un seul but de la tête depuis le début de sa carrière en 2021 contre Southampton, le Norvégien n’est pas un habitué des coups de casque.…

EM pour SOFOOT.com