Mais d'où vient l'expression back-to-back ?

Sur les maillots, sur le car, sur les écharpes et sur toutes les lèvres. Elle était présente partout ce week-end lors des célébrations du PSG. L’expression « back to back », ou « back 2 back » selon les affinités, a accompagné les festivités parisiennes suite à leur deuxième sacre en Ligue des champions .

Après Bordeaux-Bègles en rugby et sa nouvelle campagne européenne victorieuse, c’est désormais le club de la capitale qui s’est approprié le terme et qui l’a estampillé sur tout ce qu’il pouvait.…

OC pour SOFOOT.com