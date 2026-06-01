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Kevin Keegan annonce souffrir d'un cancer
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 16:57

Kevin Keegan annonce souffrir d'un cancer

Kevin Keegan annonce souffrir d'un cancer

Encore une très triste nouvelle qui touche le monde du football. Lors d’un évènement organisé à Newcastle, son ancien club, Kevin Keegan a annoncé souffrir d’un cancer de l’estomac de stade 4, soit le plus avancé de la maladie . Le Ballon d’or 1978 et 1979 a expliqué à Sky Sport que son cancer avait été diagnostiqué après un accident de voiture et « des symptômes aux abdominaux persistants ».

« Kevin occupe une place unique et précieuse dans l’histoire de Newcastle »

Auteur de 49 buts en 85 matchs avec les Magpies entre 1982 et 1984, l’attaquant anglais est une véritable icône au nord-est de l’Angleterre. Il aura même été à la tête de l’équipe entre 1992 et 1997 ainsi qu’en 2008.…

EM pour SOFOOT.com

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