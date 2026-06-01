Tennis: Serena Williams fera son retour à la compétition au tournoi du Queen's, en double

Serena Williams au Roland Garros en 2021

La légende ‌du tennis Serena Williams va faire son ​retour à la compétition, à 44 ans, lors du tournoi sur gazon du Queen's, à ​Londres, pour lequel elle a bénéficié d'une invitation en ​double, ont annoncé lundi les ⁠organisateurs.

Le tournoi débute samedi, jusqu'au 21 ‌juin.

La joueuse américaine aux 23 titres du Grand Chelem a disputé son dernier ​match sur ‌le circuit WTA en septembre 2022, ⁠date à laquelle elle a pris sa retraite du tennis professionnel après une défaite ⁠au troisième ‌tour de l'US Open.

“Le Queen's me ⁠semble être l'endroit idéal pour entamer ce ‌nouveau chapitre. Le gazon m'a ⁠offert certains des moments les plus marquants ⁠de ma ‌carrière, et je suis ravie de revenir sur ​l'une des scènes ‌les plus emblématiques de ce sport”, a déclaré Serena Williams ​dans un communiqué.

Les rumeurs au sujet de son retour s'étaient amplifiées depuis ⁠qu'elle avait été réintégrée l'année dernière à la liste des joueurs suivis par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité ​par Sophie Louet)