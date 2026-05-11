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Un joueur breton réanimé par ses coéquipiers
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 14:33

Un joueur breton réanimé par ses coéquipiers

Un joueur breton réanimé par ses coéquipiers

Une histoire qui se finit bien. Alors que la rencontre de D3 d’Ille-et-Vilaine entre Saint-Sulpice-la-Forêt 3 et l’Olympique Club Cesson 4 avait débuté depuis près de trente minutes, un joueur de l’équipe locale s’est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire . Si l’issue tragique a pu être évité, c’est avant tout grâce aux coéquipiers du joueur de 27 ans qui ont réussi à lui prodiguer les premiers secours .

Dix minutes pour tout changer

Une intervention décisive comme l’a rapporté David Le Bellec, dirigeant du club de Saint-Sulpice-la-Forêt et joueur en équipe sénior, présent au bord du terrain lorsque le joueur s’est effondré, à Ici Armorique. « J’ai vu que des personnes appelaient déjà les secours, donc je me suis dirigé vers le joueur, a-t-il expliqué. On l’a mis sur le dos et on lui a fait un massage cardiaque jusqu’au branchement du défibrillateur qui nous a bien aidés Il a choqué une fois et après on a recommencé le massage cardiaque et après son coeur et sa respiration sont repartis et les secours sont arrivés. » Après dix minutes d’angoisse, le joueur a finalement repris connaissance et a été transporté, en urgence absolue, au centre hospitalier Pontchaillou de Rennes selon Ouest France .…

LB pour SOFOOT.com

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