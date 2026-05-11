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On connaît la durée d’indisponibilité de Ferland Mendy
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 18:06

On connaît la durée d’indisponibilité de Ferland Mendy

On connaît la durée d’indisponibilité de Ferland Mendy

Attention aux hors délais. Comme prévu, Ferland Mendy a été opéré ce lundi à Lyon après sa blessure à la cuisse droite le 3 mai dernier face à l’Espanyol de Barcelone.

Un retour espéré d’ici trois à quatre mois

Selon l’AFP, le latéral du Real Madrid devrait être de retour d’ici trois à quatre mois . Si la rumeur d’une retraite anticipée avait circulé, RMC Sport avait finalement indiqué qu’il n’en était rien et que l’international tricolore était déterminé à revenir le plus rapidement sur les terrains.…

LB pour SOFOOT.com

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