Téléfoot continue son déclin à quelques semaines de sa fin

L’agonie d’un monument du football français. Et on parle ni de Metz, ni de Nantes. Après avoir bercé plusieurs générations les dimanches matins, Téléfoot prendra fin à l’issue de cette saison 2025-2026 . La fin d’ un rendez-vous incontournable présent sur TF1 depuis près de 49 ans .

Un public plus au rendez-vous

L’audience du dernier numéro laisse penser qu’une partie du public a déjà entamé son deuil. Ce dimanche, Téléfoot a rassemblé seulement 605 000 téléspectateurs , ce qui représente 12% de la part d’audience et une baisse de 3,2 points par rapport à l’émission du 3 mai , alors que le magazine footballistique de TF1 réunissait 800 000 passionnés en moyenne depuis le début de la saison . Le tout dernier Téléfoot de l’histoire se tiendra le 14 juin prochain.…

CT pour SOFOOT.com