Un absent de taille dans la préliste de l’Argentine pour le Mondial

Un absent de taille dans la préliste de l’Argentine pour le Mondial

La Joya n’illuminera pas les États-Unis. À pratiquement un mois tout pile du coup d’envoi du Mondial 2026 en Amérique du Nord, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a communiqué sa préliste . Parmi les 55 noms communiqués sur le site officiel de la Fédération argentine, une absence notable : celle de Paulo Dybala .

Auteur d’une saison décevante et très compliquée sous les couleurs de la Roma avec seulement 3 buts et 4 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues , la faute à des problèmes récurrents au genou qui l’ont conduit sur le billard, Dybala ne prendra pas part à la prochaine Coupe du monde .…

VM pour SOFOOT.com