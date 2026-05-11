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Ronaldinho participera à la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 18:09

Ronaldinho participera à la Coupe du monde 2026

Ronaldinho participera à la Coupe du monde 2026

Et si c’était le gros coup de ce Mondial ? À un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), les médias détenteurs des droits annoncent progressivement leurs dispositifs. La chaîne Globo, qui fait partie des diffuseurs au Brésil, a récemment annoncé l’arrivée d’un consultant de choix sur son antenne durant l’intégralité du tournoi : Ronaldinho .

Une grande première

Le Ballon d’or 2005 occupera ce rôle, pour la première fois, lors des retransmissions en direct . Par ailleurs, le champion du monde 2002 fera des apparitions surprises lors des matchs, des séances d’entraînement et dans certains lieux touristiques des États-Unis , en plus des quelques interventions dans les différentes émissions de la chaîne.…

CT pour SOFOOT.com

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