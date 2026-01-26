Un joueur argentin en larmes devant Lionel Messi
Believe , croire en ses rêves. Oui, un match amical peut rendre heureux. La preuve avec celui l’Alianza Lima et l’Inter Miami ce week-end. Alan Cantero a coché toute sa bucket list en une seule soirée : une victoire nette (3-0), une interaction avec son idole absolue, Lionel Messi, et cerise sur le gâteau, une liquette de la Pulga offerte en personne.
