« Évitez les États-Unis ! » : les conseils de Sepp Blatter avant le Mondial 2026

Conseil, fuyons ! Cette fois, c’est au tour de Sepp Blatter de jeter un pavé dans la mare au sujet du Mondial 2026. L’ancien président de la FIFA de 89 ans a exhorté les supporters à ne pas se rendre aux États-Unis l’été prochain , pointant des raisons de sécurité et le climat politique intérieur.

« Pour les supporters, un seul conseil : évitez les États-Unis ! Je pense que Mark Pieth a raison de questionner cette Coupe du monde » , écrit-il ce lundi sur X, en reprenant des extraits d’une interview d’un avocat anticorruption dans le Tagesanzeiger .…

CM pour SOFOOT.com