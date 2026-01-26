La D1 polonaise vit une saison complètement dingue
Suspense total en Pologne. En première division polonaise, onze petits points séparent aujourd’hui le leader de la lanterne rouge. Vous avez bien lu : rien n’est joué pour le Wisla Plock, actuel premier d’Ekstraklasa.
La lanterne rouge a une meilleure attaque que le leader
Après 18 journées , il semble impossible de voir une équipe remporter le championnat plus qu’une autre, et il en va de même pour prédire les relégables. Rarissime.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer