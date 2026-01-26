La D1 polonaise vit une saison complètement dingue

Suspense total en Pologne. En première division polonaise, onze petits points séparent aujourd’hui le leader de la lanterne rouge. Vous avez bien lu : rien n’est joué pour le Wisla Plock, actuel premier d’Ekstraklasa.

La lanterne rouge a une meilleure attaque que le leader

Après 18 journées , il semble impossible de voir une équipe remporter le championnat plus qu’une autre, et il en va de même pour prédire les relégables. Rarissime.…

SW pour SOFOOT.com