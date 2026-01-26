Metz-OL : un chien policier est mort lors des affrontements entre supporters

La police de Metz est en deuil. À la suite de son engagement lors de violents affrontements en marge du match de Ligue 1 entre le FC Metz et l’Olympique lyonnais, le chien policier Dino est décédé ce dimanche.

Comme l’a annoncé la section Zone Est du syndicat de police UN1TÉ dimanche soir sur Facebook, un chien de la brigade canine de Metz a perdu la vie au cours de son intervention .…

JE pour SOFOOT.com