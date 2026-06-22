Un joueur amateur signe pro à Pau grâce à YouTube

Comment recruter quand on est interdit de mercato pendant trois périodes ? Pour Pau, la solution était visiblement simple : organiser The Voice , mais avec des crampons. Le club palois a participé au concept « Qui va signer pro ? », imaginé par le joueur et youtubeur Valentin Liénard, avec un contrat professionnel à la clé pour le grand gagnant.

L’idée est assez simple : donner une chance à des joueurs passés entre les mailles du filet. Plus de 5 000 candidatures auraient été reçues, avant une sélection de 30 joueurs évoluant entre la Régional 1 et la National 2. Ces derniers ont ensuite pu s’affronter dans les installations de Pau, jusqu’à ne garder que trois joueurs de champ et un gardien. …

MJ pour SOFOOT.com