La Fédé de foot italienne a un nouveau patron

La Fédé de foot italienne a un nouveau patron

Oui, le foot continue en Italie. Pas qualifiés pour ce Mondial américain, les Italiens entament la lente reconstruction de leur football. Après la récente démission de Gabriele Gravina se tenaient ce lundi matin les élections pour élire le nouveau président de la fédé italienne.

C’est Giovanni Malago qui a remporté la mise, avec 68,58 % des voix . Entrepreneur et grand homme du sport italien, il a longtemps présidé le comité national olympique italien.…

ABS pour SOFOOT.com