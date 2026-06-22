Luca Zidane consulte un coach mental

Porter le nom Zidane, garder les cages de l’Algérie et commencer une Coupe du monde par un 3-0 contre l’Argentine : niveau pression, le menu est plutôt copieux. Critiqué après la défaite des Fennecs face à l’ Albiceleste , Luca Zidane a confié travailler avec un coach mental pour mieux gérer les attentes autour de lui.

« Pour moi, cela a changé ma vie, surtout dans le football, car aujourd’hui, il est tout aussi important d’être mentalement fort que physiquement fort », a expliqué le gardien algérien. Une démarche encore trop souvent commentée comme un aveu de faiblesse, alors qu’elle ressemble surtout à un réflexe assez logique quand on est footballeur professionnel.…

MJ pour SOFOOT.com