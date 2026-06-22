Ollie Watkins comprend totalement le choix de Jérémy Doku

Les enfants d’abord. Interrogé sur l’histoire autour de Jérémy Doku, qui souhaite pouvoir quitter la Coupe du monde pour assister à la naissance de son premier enfant, Ollie Watkins a pris la défense de l’ailier belge.

L’attaquant anglais a réagi aux propos de France Pierron, qui avait qualifié l’accouchement de moment « dégueulasse » et minimisé le rôle du père, avant de s’excuser auprès du joueur durant le week-end. « Ce n’est pas une façon de qualifier une naissance , a réagi Watkins. Accueillir son premier enfant au monde, c’est une bénédiction. »…

MJ pour SOFOOT.com