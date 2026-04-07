Un joueur amateur hospitalisé avec quatre côtes cassées après un match de district

Le football est un sport pratiqué par des brutes . Les semaines se suivent et les dérapages lors des matchs de district continuent. Certains confondent encore football et règlement de comptes, puisque ce dimanche, dans un match de D4 entre le Mas Agenais et Port-Sainte-Marie en Lot-et-Garonne, un joueur a été hospitalisé avec des côtes cassées.

Un père et son fils roués de coups

La rencontre se déroulait sans la moindre tension, étant donné que les deux équipes évoluent dans le ventre mou de leur championnat, qui plus est, au niveau le plus bas de la Ligue. Mais le match prend une tournure différente lorsqu’un joueur de 17 piges du Mas effectue une faute que les adversaires n’ont pas appréciée. Le jeune fut pris à partie, mais son père, présent dans l’équipe, a immédiatement réagi, provoquant une bagarre générale entre les acteurs. …

AR pour SOFOOT.com