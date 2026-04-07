Jonathan Rowe revient sur son altercation avec Adrien Rabiot à l'OM
Le passé est passé . L’été sur la Canebière n’est qu’un lointain souvenir pour Jonathan Rowe. L’ancien Marseillais est aujourd’hui en kif total à Bologne. Ce mardi, l’Anglais est revenu sur son altercation avec Adrien Rabiot . « J e ne lui en veux pas. On est adultes, il arrive qu’on se laisse emporter par l’émotion, mais on se serre la main et on passe à autre chose », a-t-il expliqué dans un entretien au Corriere di Bologna .
Une ampleur médiatique trop importante
Les deux anciens coéquipiers de l’OM avaient quitté le club après une bagarre dans les vestiaires à Rennes. Quelques jours après l’affaire, Rabiot avait clarifié la situation, et l’histoire entre les deux hommes s’était arrêtée là.…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer