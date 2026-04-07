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Hansi Flick veut protéger Lamine Yamal
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 17:46

Hansi Flick veut protéger Lamine Yamal

Hansi Flick veut protéger Lamine Yamal

C’est donc ça, l’éducation positive ? Avant de recevoir l’Atlético de Madrid pour le quart de finale aller de Ligue des champions, Hansi Flick a réagi à la petite crise d’ado de Lamine Yamal après que les Catalans sont allés battre les Matelassiers en championnat ce samedi (1-2). Le gamin de 18 ans a quitté le terrain en pétard, visiblement frustré de ne pas avoir glissé le cuir au fond des filets.

IMAGEN DAZN 📸 Lamine Yamal y su reacción tras el partido contra el Atlético de Madrid#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oetwEYVll8…

SW pour SOFOOT.com

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