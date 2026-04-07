On connaît les dates définitives de la CAN 2027

Sortez vos agendas. Le comité d’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations s’est réuni ce mardi à Kampala. Cette réunion a confirmé les dates et le lieu de la compétition : du 19 juin au 18 juillet 2027 dans l’Est du continent. Une officialisation qui met fin aux doutes concernant le potentiel report de la compétition pour des raisons politiques.

Une compétition déjà historique

Co-organisé par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie , le tournoi se déroulera dans trois pays pour la première fois depuis sa création. Une compétition également historique puisqu’il s’agit de la première édition dans cette région du continent .…

TC pour SOFOOT.com