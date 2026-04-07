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Le Bayern se plaint auprès de l'UEFA
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 17:28

Le Bayern se plaint auprès de l'UEFA

Le Bayern se plaint auprès de l'UEFA

À la guerre comme à la guerre. Le Real Madrid est bien décidé à jouer toutes les cartes à sa disposition pour déstabiliser le Bayern mardi soir. Raison pour laquelle la Casa Blanca va fermer le toit rétractable du Santiago Bernabéu . Pas parce que les conditions météo seraient défavorables, mais pour embêter son adversaire.

L’UEFA a donné son feu vert à la demande du club madrilène, qui espère ainsi faire monter le température et rendre le contexte encore plus hostile pour les joueurs bavarois. Selon AS , le Bayern a moyennement apprécié et a fait part de son mécontentement à l’UEFA quant à ces conditions de jeu. « À Chamartín, on ne veut rien laisser au hasard et on cherche à exploiter au maximum l’avantage du terrain » , écrit le quotidien catalan Sport , évoquant la volonté de « créer une ambiance encore plus assourdissante ».

QB pour SOFOOT.com

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