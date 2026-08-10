Un jeune latéral de l'AC Milan va rejoindre l'OL en prêt

Il y a des postes à pourvoir à Lyon, et celui de latéral droit était une priorité. Le professionnel du poste Zachary Athekame (21 ans) va s’engager avec l’OL sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat , révélait RMC ce dimanche soir. Le joueur qui évoluait à l’AC Milan (29 matchs, 2 buts, 2 passes décisives) la saison dernière n’a pas complètement convaincu en Lombardie et était à la recherche de temps de jeu (moins de 900 minutes de jeu en 2025-2026).

Recherche titulaire à bas coût devant Maitland-Niles

Pour faire face aux performances en berne d’Ainsley Maitland-Niles au poste d’arrière droit (la manche aller du 3ᵉ tour de qualification pour la Ligue des champions étant le meilleur exemple), Lyon table, à bas coût, sur un jeune habitué du niveau professionnel. Depuis ses débuts à Neuchâtel, l’Helvète a pris part à 127 matchs en carrière, dont les 8 rencontres de Ligue des champions des Young Boys de Berne en 2024-2025 , toutes terminées par une défaite. Appelé avec la Suisse en octobre 2025 sans y jouer une minute, il demeure un international espoir confirmé (17 sélections depuis 2023).…

NB pour SOFOOT.com