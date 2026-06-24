Un jeune joueur rennais condamné pour complicité d’extorsion et de vol avec violences

Un joueur professionnel du Stade rennais a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, avec un sursis probatoire de deux ans . Selon Rennes Infos Autrement , le jeune joueur, dont l’identité n’a pas filtré, aurait commis plusieurs vols de téléphone avec la menace d’un couteau accompagnés d’actes violents en compagnie de deux amis. Les faits auraient eu lieu entre 2 h et 4 h du matin non loin du centre-ville de Rennes le week-end dernier.

Indemnisation des victimes et travaux d’intérêt général

À l’origine, l’un de ses amis a avoué aux enquêteurs qu’il devait de l’argent à des membres de sa famille . De son côté, le footeux aurait expliqué aux enquêteurs ne pas savoir comment il s’était retrouvé dans cette panade , toujours selon le média local : « Quand ils sont venus me chercher, je ne savais pas vraiment ce qu’on allait faire. Après le premier vol, j’ai eu beaucoup de peine pour la victime. On aurait dû lui rendre son téléphone et tout arrêter à ce moment-là. On a tous eu cette pensée, mais on a continué. » …

EM pour SOFOOT.com