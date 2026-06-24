La Coupe du monde 2030 ? Lionel Messi ne dit pas non

Lionel Messi a 39 ans, 18 buts en Coupe du monde, un record dans la poche, et visiblement toujours pas envie de répondre franchement à la question de sa retraite. Alors qu’il brille encore avec l’Argentine dans ce Mondial 2026, la Pulga n’a pas totalement fermé la porte à une participation à la Coupe du monde 2030.

Interrogé par un journaliste argentin, le joueur de l’Inter Miami a préféré botter en touche. « Je ne sais pas. La vérité, c’est que je n’y pense pas pour le moment. Ça semble un peu lointain… Je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent », a-t-il expliqué.…

MJ pour SOFOOT.com