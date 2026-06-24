Franck Kita assume sa responsabilité et écarte l'idée d'une vente du FC Nantes

Maxime Dupé et Michel Der Zakarian au FC Nantes, bonne année 2015 à tout le monde. La dernière fois que Franck Kita avait pris la parole, c’était il y a un an, à la présentation de Luis Castro. Depuis, deux autres entraîneurs se sont succédé, et un troisième avec Michel Der Zakarian (troisième passage sur le banc, en plus de ses huit ans en tant que joueur) qui était présenté à la Jonelière ce mercredi , date de reprise de l’entraînement. Surtout, le FC Nantes évoluera en Ligue 2, la faute à une saison cauchemardesque terminée à la 17ᵉ place.

« Quand tu descends… Je n’avais qu’une envie : fermer ma gueule et rentrer à la maison, appuyait en conférence de presse le directeur général délégué, rapporté par Ouest-France . J e suis le seul fautif, je prends l’entière responsabilité de cette sortie de route , de cet échec, de cette descente et je l’assume totalement. » …

NB pour SOFOOT.com