Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana

Le terrible incendie qui a fait plus de 40 victimes dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse, frappe également le monde du football. Au lendemain du drame, le FC Metz a fait savoir qu’un jeune joueur de son centre de formation avait été « grièvement brûlé » . « Le FC Metz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club originaire de Mont-Saint-Martin, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse) dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre » , ont écrit les Grenats dans un communiqué.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.…

TB pour SOFOOT.com