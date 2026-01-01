 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana
information fournie par So Foot 01/01/2026 à 21:02

Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana

Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana

Le terrible incendie qui a fait plus de 40 victimes dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse, frappe également le monde du football. Au lendemain du drame, le FC Metz a fait savoir qu’un jeune joueur de son centre de formation avait été « grièvement brûlé » . « Le FC Metz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club originaire de Mont-Saint-Martin, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse) dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre » , ont écrit les Grenats dans un communiqué.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mateta et Crystal Palace repartent de l'avant contre Fulham
    Mateta et Crystal Palace repartent de l'avant contre Fulham
    information fournie par So Foot 01.01.2026 20:31 

    Crystal Palace 1-1 Fulham Buts : Mateta (39 e ) pour les Eagles // Cairney (80 e ) pour les Cottagers Meilleur buteur de l’année.… TB pour SOFOOT.com

  • Liverpool s'endort contre Leeds
    Liverpool s'endort contre Leeds
    information fournie par So Foot 01.01.2026 20:26 

    Liverpool 0-0 Leeds Une année de merde pour les Reds ? Bien trop amorphe pour déborder le solide bloc de Leeds, Liverpool doit se contenter d’un triste nul vierge pour débuter 2026 (0-0) . Pas la meilleure des opération pour des Reds qui restent à bonne distance ... Lire la suite

  • L'entraîneur italien de Chelsea Enzo Maresca face à Fulham, le 26 décembre 2025 Stamford Bridge ( AFP / Glyn KIRK )
    Foot: Chelsea et Maresca divorcent au Jour de l'An
    information fournie par AFP 01.01.2026 19:48 

    Grand consommateur d'entraîneurs, le club anglais de Chelsea a annoncé jeudi se séparer d'Enzo Maresca, une fracture survenue après une première saison à succès et des dernières semaines sous tension, en coulisses et sur le terrain. "Le Chelsea Football Club et ... Lire la suite

  • Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse
    Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse
    information fournie par So Foot 01.01.2026 17:45 

    D’où l’importance de prendre des bonnes résolutions en début d’année. Alors que de nombreux changements ont eu lieu du côté de l’OGC Nice en cette fin d’année avec le retour du duo Rivère-Cohen à la présidence du club et l’arrivée sur le banc de Claude Puel à la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank