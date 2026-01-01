Ben Seghir avoue avoir pleuré en apprenant qu’il se signerait pas à l’OM
La quiétude de Monaco > la ferveur de Marseille ?
Formé à Monaco, Eliesse Ben Seghir aurait pu faire ses classes un peu plus à l’ouest, du côté de Marseille . L’international marocain a en effet révélé avoir dû faire un choix déchirant entre les deux clubs, au moment de débuter sa formation. Optant finalement pour le Rocher, une décision qu’il regretterait presque aujourd’hui : « Franchement, même aujourd’hui je ne saurais pas l’expliquer . J’ai pleuré quand on m’a dit que je n’allais pas à l’OM , a-t-il confié dans un entretien accordé à Afri’kick . J’ai aussi fait le choix pour ma famille, car ma famille a voulu choisir la sécurité avant tout et pensait que Marseille n’était pas le meilleur endroit pour moi pour évoluer. J’étais encore jeune, j’ai écouté ma famille. Mais j’ai pleuré. » …
