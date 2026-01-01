Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Mateta et Crystal Palace repartent de l'avant contre Fulham
information fournie par So Foot•01/01/2026 à 20:31
Mateta et Crystal Palace repartent de l'avant contre Fulham
Crystal Palace 1-1 Fulham
Buts : Mateta (39
e
) pour les Eagles // Cairney (80
e
) pour les Cottagers
Le terrible incendie qui a fait plus de 40 victimes dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse, frappe également le monde du football. Au lendemain du drame, le FC Metz a fait savoir qu’un jeune joueur de son centre de formation avait été « grièvement ...
Lire la suite
Liverpool 0-0 Leeds Une année de merde pour les Reds ? Bien trop amorphe pour déborder le solide bloc de Leeds, Liverpool doit se contenter d’un triste nul vierge pour débuter 2026 (0-0) . Pas la meilleure des opération pour des Reds qui restent à bonne distance ...
Lire la suite
Grand consommateur d'entraîneurs, le club anglais de Chelsea a annoncé jeudi se séparer d'Enzo Maresca, une fracture survenue après une première saison à succès et des dernières semaines sous tension, en coulisses et sur le terrain. "Le Chelsea Football Club et ...
Lire la suite
D’où l’importance de prendre des bonnes résolutions en début d’année. Alors que de nombreux changements ont eu lieu du côté de l’OGC Nice en cette fin d’année avec le retour du duo Rivère-Cohen à la présidence du club et l’arrivée sur le banc de Claude Puel à la ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer