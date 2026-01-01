Nice officialise l’arrivée d’Elye Wahi
La meilleure manière de démarrer l’année ?
Comme attendu, l’OGC Nice a annoncé ce jeudi l’arrivée d’Elye Wahi sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison depuis l’Eintracht Francfort. À la recherche de renforts en attaque, les Aiglons n’auront donc mis que quelques heures à dégainer après l’ouverture du marché des transferts, lancé en ce 1 er janvier. Sa mission est plutôt simple : relancer un secteur offensif en berne, sous la houlette d’un Claude Puel récemment débarqué au chevet du club.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
