 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nice officialise l’arrivée d’Elye Wahi
information fournie par So Foot 01/01/2026 à 22:06

Nice officialise l’arrivée d’Elye Wahi

Nice officialise l’arrivée d’Elye Wahi

La meilleure manière de démarrer l’année ?

Comme attendu, l’OGC Nice a annoncé ce jeudi l’arrivée d’Elye Wahi sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison depuis l’Eintracht Francfort. À la recherche de renforts en attaque, les Aiglons n’auront donc mis que quelques heures à dégainer après l’ouverture du marché des transferts, lancé en ce 1 er janvier. Sa mission est plutôt simple : relancer un secteur offensif en berne, sous la houlette d’un Claude Puel récemment débarqué au chevet du club.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ben Seghir avoue avoir pleuré en apprenant qu’il se signerait pas à l’OM
    Ben Seghir avoue avoir pleuré en apprenant qu’il se signerait pas à l’OM
    information fournie par So Foot 01.01.2026 21:37 

    La quiétude de Monaco > la ferveur de Marseille ? Formé à Monaco, Eliesse Ben Seghir aurait pu faire ses classes un peu plus à l’ouest, du côté de Marseille . L’international marocain a en effet révélé avoir dû faire un choix déchirant entre les deux clubs,

  • Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana
    Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana
    information fournie par So Foot 01.01.2026 21:02 

    Le terrible incendie qui a fait plus de 40 victimes dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse, frappe également le monde du football. Au lendemain du drame, le FC Metz a fait savoir qu’un jeune joueur de son centre de formation avait été « grièvement ... Lire la suite

  • Mateta et Crystal Palace repartent de l'avant contre Fulham
    Mateta et Crystal Palace repartent de l'avant contre Fulham
    information fournie par So Foot 01.01.2026 20:31 

    Crystal Palace 1-1 Fulham Buts : Mateta (39 e ) pour les Eagles // Cairney (80 e ) pour les Cottagers Meilleur buteur de l’année.… TB pour SOFOOT.com

  • Liverpool s'endort contre Leeds
    Liverpool s'endort contre Leeds
    information fournie par So Foot 01.01.2026 20:26 

    Liverpool 0-0 Leeds Une année de merde pour les Reds ? Bien trop amorphe pour déborder le solide bloc de Leeds, Liverpool doit se contenter d’un triste nul vierge pour débuter 2026 (0-0) . Pas la meilleure des opération pour des Reds qui restent à bonne distance ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank