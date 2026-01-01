Liverpool s'endort contre Leeds

Liverpool 0-0 Leeds

Une année de merde pour les Reds ?

Bien trop amorphe pour déborder le solide bloc de Leeds, Liverpool doit se contenter d’un triste nul vierge pour débuter 2026 (0-0) . Pas la meilleure des opération pour des Reds qui restent à bonne distance du podium (six longueurs, précisément). Parmi les rares joueurs à avoir visiblement digéré leur Réveillon, Hugo Ekitike aura longtemps été la principale menace pour la défense des Peacocks . Quelques minutes après être passé proche d’obtenir un penalty, l’ancien parisien se heurte à Lucas Perri ou ne trouve pas le cadre de la tête. Largement insuffisant pour espérer percer une défense particulièrement appliquée.…

TB pour SOFOOT.com