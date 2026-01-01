 Aller au contenu principal
Liverpool s'endort contre Leeds
01/01/2026

Liverpool 0-0 Leeds

Une année de merde pour les Reds ?

Bien trop amorphe pour déborder le solide bloc de Leeds, Liverpool doit se contenter d’un triste nul vierge pour débuter 2026 (0-0) . Pas la meilleure des opération pour des Reds qui restent à bonne distance du podium (six longueurs, précisément). Parmi les rares joueurs à avoir visiblement digéré leur Réveillon, Hugo Ekitike aura longtemps été la principale menace pour la défense des Peacocks . Quelques minutes après être passé proche d’obtenir un penalty, l’ancien parisien se heurte à Lucas Perri ou ne trouve pas le cadre de la tête. Largement insuffisant pour espérer percer une défense particulièrement appliquée.…

TB pour SOFOOT.com

  • Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana
    Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana
    01.01.2026 

    Le terrible incendie qui a fait plus de 40 victimes dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse, frappe également le monde du football. Au lendemain du drame, le FC Metz a fait savoir qu’un jeune joueur de son centre de formation avait été « grièvement ... Lire la suite

  • Mateta et Crystal Palace repartent de l'avant contre Fulham
    Mateta et Crystal Palace repartent de l'avant contre Fulham
    01.01.2026 

    Crystal Palace 1-1 Fulham Buts : Mateta (39 e ) pour les Eagles // Cairney (80 e ) pour les Cottagers Meilleur buteur de l’année.… TB pour SOFOOT.com

  • L'entraîneur italien de Chelsea Enzo Maresca face à Fulham, le 26 décembre 2025 Stamford Bridge ( AFP / Glyn KIRK )
    Foot: Chelsea et Maresca divorcent au Jour de l'An
    01.01.2026 

    Grand consommateur d'entraîneurs, le club anglais de Chelsea a annoncé jeudi se séparer d'Enzo Maresca, une fracture survenue après une première saison à succès et des dernières semaines sous tension, en coulisses et sur le terrain. "Le Chelsea Football Club et ... Lire la suite

  • Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse
    Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse
    01.01.2026 

    D’où l’importance de prendre des bonnes résolutions en début d’année. Alors que de nombreux changements ont eu lieu du côté de l’OGC Nice en cette fin d’année avec le retour du duo Rivère-Cohen à la présidence du club et l’arrivée sur le banc de Claude Puel à la ... Lire la suite

