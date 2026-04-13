Un jeune footballeur de la PSG Academy agressé en marge d’un tournoi au Portugal

Une affaire qui émeut le club de Montrouge. Situé en banlieue parisienne, le club a récemment appris qu'un de ses joueurs, âgé de 13 ans a été violemment agressé . En stage au Portugal avec le PSG Academy (la structure privée du club parisien), il avait pris la défense de ses coéquipiers, victimes d'insultes racistes.

Le nez cassé

Selon les informations du média Unifoot , le jeune Armand, licencié au club de Montrouge , s'était interposé alors que ses coéquipiers étaient victimes de cris de singe de la part d'un club adverse . Le jeune footballeur a été par la suite hospitalisé avec le nez cassé .…

AR pour SOFOOT.com