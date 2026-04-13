L’AC Ajaccio remonte en R1 quelques mois après son dépôt de bilan

Il ne faut jamais vendre la peau du Corse, même quand on le pense tué. Au bord du précipice il y a encore quelques mois de cela après son dépôt de bilan en août dernier, l’AC Ajaccio vient officiellement de valider sa montée en Régional 1 .

Après son match nul et vierge sur la pelouse de l’équipe réserve du Gallia Lucciana (0-0), la formation ajaccienne compte désormais 14 longueurs d’avance sur son adversaire du jour, troisième, à quatre journées de la fin du championnat. Le club de la plus grande ville de Corse ne pourra donc pas être rejoint et est assuré d’évoluer dans le sixième échelon du football français la saison prochaine.…

VM pour SOFOOT.com