Un cadre du Barça fait son retour pour le match décisif contre l’Atlético
Un come-back à l’actif du Barça. Le club catalan a dévoilé les noms des joueurs qui feront le voyage à Madrid pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético (mardi, 21 heures). Battus devant leur public au match aller (0-2), les hommes de Hansi Flick enregistrent un retour majeur : celui de Frenkie De Jong .
Le milieu de terrain néerlandais, absent depuis février dernier, a refoulé le rectangle vert ce samedi , à l’occasion de la large victoire dans le derby de Barcelone face à l’Espanyol (4-1). Il a délivré une passe décisive à Marcus Rashford en fin de match, quelques minutes après son entrée en jeu .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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