Sunderland condamne les insultes racistes contre Brian Brobbey

L’attaquant de Sunderland Brian Brobbey a été victime d’insultes racistes sur les réseaux après la victoire de son équipe face à Tottenham. Certains pseudo-supporters des Spurs ont décidé de s’en prendre massivement en ligne au Néerlandais, l’accusant d’avoir blessé volontairement le défenseur Christian Romero.

Après le match, les réseaux sociaux des Black Cats ainsi que de Brobbey ont été inondés de messages à caractère raciste . La formation de Régis Le Bris a immédiatement condamné ces agissements à travers un communiqué : « Nous sommes fermement solidaires de Brian et lui offrons notre soutien total et indéfectible. (…) Ce n’est pas un cas isolé. Les insultes récemment balancées à Romaine Mundle et Lutsharel Geertruida le montrent bien : ce comportement revient bien trop souvent, dans les stades comme en ligne. Le racisme est odieux et n’a rien à faire dans notre sport ni dans la société. Et à chaque fois que ça arrive, on le dira » . conclut Sunderland.…

AR pour SOFOOT.com