Un jeune de l’OL vers l’Arabie saoudite

L’appel des millions. Alors qu’il n’a pris part qu’à deux des sept rencontres officielles de l’OL cette saison, le jeune milieu de terrain lyonnais Mathys de Carvalho pourrait filer vers l’Arabie saoudite , selon les informations de L’Équipe .

Le joueur portugais formé par le club rhodanien pourrait parapher un contrat de trois ans pour le club d’Al-Diriyah. L’écurie saoudienne s’est distinguée sur le marché européen en attirant Idrissa Gueye, Chancel Mbemba ou encore Enzo Millot.…

MB pour SOFOOT.com