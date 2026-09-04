Monaco n'inscrit pas un de ses tauliers pour la Ligue Conférence

Monaco n'inscrit pas un de ses tauliers pour la Ligue Conférence

Tiens, tiens, tiens. L’AS Monaco a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs retenus pour la Ligue Conférence . Et surprise, un nom manque à l’appel : celui de Folarin Balogun . Une semaine décidément compliquée pour lui puisqu’il avait déjà vu son transfert à Everton être avorté mardi soir avant la fermeture du marché anglais.

Un transfert est encore attendu

Le directeur général Thiago Scuro a expliqué mercredi en conférence de presse que certains joueurs pouvaient encore quitter le Rocher pour rejoindre des clubs où la fenêtre du mercato estival est encore ouverte, tels que l’Arabie saoudite, la Turquie ou encore la Russie : « Nous devions réduire la masse salariale d’environ 20 % par rapport à ce qu’elle était. À l’heure actuelle, nous devons encore trouver des solutions. » …

TM pour SOFOOT.com