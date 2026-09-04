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On connaît la sanction de Mattéo Guendouzi
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 20:08
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On connaît la sanction de Mattéo Guendouzi

On connaît la sanction de Mattéo Guendouzi

La sanction est tombée. Pour ses provocations lors du barrage retour de Ligue des champions entre Lyon et Fenerbahçe (1-2), Mattéo Guendouzi a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux sont assortis d’une période probatoire d’un an, et d’ une amende de 50 000 € . Dans son communiqué, l’UEFA précise que l’ancien milieu marseillais est pénalisé « pour avoir insulté des personnes présentes lors du match, provoqué les spectateurs et enfreint les règles fondamentales de bonne conduite ».

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