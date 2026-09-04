On connaît la sanction de Mattéo Guendouzi
La sanction est tombée. Pour ses provocations lors du barrage retour de Ligue des champions entre Lyon et Fenerbahçe (1-2), Mattéo Guendouzi a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux sont assortis d’une période probatoire d’un an, et d’ une amende de 50 000 € . Dans son communiqué, l’UEFA précise que l’ancien milieu marseillais est pénalisé « pour avoir insulté des personnes présentes lors du match, provoqué les spectateurs et enfreint les règles fondamentales de bonne conduite ».
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