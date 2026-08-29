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Un jeune de l’Ajax dépasse les 3000 jongles pour la bonne cause
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 12:47
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Un jeune de l’Ajax dépasse les 3000 jongles pour la bonne cause

Un jeune de l’Ajax dépasse les 3000 jongles pour la bonne cause

Le plus grand exploit, c’est de ne pas s’être perdu dans les comptes. Syb Zeldenthuis, jeune joueur au sein de l’équipe U11 de l’académie de l’Ajax a réalisé une sacrée performance. En lever de rideau du barrage de Ligue Conférence remporté par son club contre Sion, le jeune homme a enchaîné… 3085 jongles devant une Johan Cruyff Arena conquise.

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