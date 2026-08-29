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Porté par ses Grecs, Dortmund lance sa saison par une victoire
information fournie par So Foot•29/08/2026 à 20:31
De retour en Ligue Europa pour la première fois depuis la saison 2023-2024, Rennes a tiré un tableau plutôt abordable : Sparta Prague, Sturm Graz, Nimègue, Juventus, OFI Crète, Dinamo Zagreb et Olympiakos sont au menu des Bretons. Les Rouge et Noir débutent par ...
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Tottenham 0-2 Newcastle Buts : Elanga (62 e ) et Wissa (72 e ) pour les Magpies Que demande la Premier League ? Du temps pour s’adapter ? 350 millions de dépenses d’été ? Avec les arrivées de Marcos Senesi, Andy Robertson, Martin Dúbravka, Jan Paul van Hecke, Savinho, ...
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