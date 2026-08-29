Tottenham perd pour la 2e fois cette saison

Tottenham 0-2 Newcastle

Buts : Elanga (62 e ) et Wissa (72 e ) pour les Magpies

Que demande la Premier League ? Du temps pour s’adapter ? 350 millions de dépenses d’été ? Avec les arrivées de Marcos Senesi, Andy Robertson, Martin Dúbravka, Jan Paul van Hecke, Savinho, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, et Omar Marmoush, Roberto De Zerbi a eu le chéquier, mais l’Italien a gaspillé ce samedi sa deuxième occasion de gratter un peu de temps. Contre un Newcastle séduisant, l’ancien coach de l’OM subit sa deuxième défaite en autant de journées de Premier League (0-2) . Pire : son équipe n’a pas encore marqué le moindre but en Championnat cette saison. Les fantômes de la saison passée planent.…

UL pour SOFOOT.com