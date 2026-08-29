Un ancien dunkerquois inscrit un superbe lob en Liga

Levante 5-2 Real Betis

Buts : Dela (24 e ), Bardeli (45 e +1), Brugue (56 e et 70 e ) et Olasagastri (90 e +5) pour les Valencians // Bartra (34 e ) et Riquelme (45 e +4) pour les Sévillans.

Rodez, Pau, Real Betis, même combat. Le Levante de Luís Castro débloque son compteur en Liga . Levante remporte son premier match de la saison contre le Real Betis (5-2) . Un Français a été particulièrement actif lors de ce festival : Enzo Bardeli. L’ancien dunkerquois, débarqué cet été en Espagne, a été l’auteur d’un sublime lob dans le temps additionnel de la première période. Il a également été passeur décisif en deuxième mi-temps, offrant à Roger Brugue un beau corner.…

UL pour SOFOOT.com