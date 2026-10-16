Dimitar Berbatov ne garde que des bons souvenirs de son passage à Monaco

En voilà un qui ne savait pas où se mettre. Le CSKA Sofia, club formateur de Dimitar Berbatov, faisait face à l’AS Monaco, club par lequel est passé l’attaquant bulgare de janvier 2014 à juin 2015, jeudi soir en C4. Si les Monégasques ont fini par l’emporter (1-2), difficile de savoir où penchait véritablement le cœur de l’ancien de Manchester United, qui s’est livré sur son passage en Principauté dans les colonnes de L’Équipe . « Honnêtement, du premier au dernier jour, j’ai passé un moment formidable. Nous avons joué la Ligue des champions, battu Arsenal à l’Emirates, c’était une soirée mémorable. J’ai joué avec des jeunes qui étaient vraiment excellents, et je me disais que je me faisais vieux» a plaisanté l’ancien international bulgare.

Les souvenirs du magnifique but contre l’OGC Nice

Malgré ses 33 balais en 2014, Dimitar Berbatov avait su se montrer performant en apportant toute son expérience à un effectif jeune, composé de pépites comme Geoffrey Kondogbia, Yannick Carrasco, Bernardo Silva ou encore Anthony Martial. L’attaquant bulgare est aussi revenu sur le jour où il a offert un merveilleux but dans le derby azuréen face à l’OGC Nice, un super lob toute en décontraction pour tromper David Ospina.…

MB pour SOFOOT.com