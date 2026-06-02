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Un jeune condamné pour avoir lancé un saucisson sur un policier après le sacre du PSG
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 12:46

Un jeune condamné pour avoir lancé un saucisson sur un policier après le sacre du PSG

Un jeune condamné pour avoir lancé un saucisson sur un policier après le sacre du PSG

En pleine ouverture de la saison des apéros, jouer avec du sifflar, c’est honteux ! En pleine célébration du sacre parisien à Pau, des affrontements avec les forces de l’ordre ont éclaté. Dans toutes ces scènes regrettables, un jeune homme de 21 ans a reconnu avoir jeté un saucisson dans l’œil d’un policier qui le poursuivait , comme le raconte Sud-Ouest . Résultat : quatre mois ferme, sous bracelet électronique. Le gardien de la paix, légèrement touché, a tout de même obtenu un jour d’ITT , rapporte Ici.

L’accusé n’avait pas mangé depuis midi

Jugé au tribunal de Pau, ce lundi, le prévenu s’est expliqué sur la présence de l’arme du crime avec lui lors des célébrations : « J’avais faim, je n’avais pas mangé depuis midi. » Ce à quoi la juge lui a répondu : « Mais vous êtes restés deux heures au milieu des affrontements. Vous auriez très bien pu manger votre saucisson chez vous. »

EM pour SOFOOT.com

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