L’entraîneur de Southampton livre ses explications après l’histoire du Spygate

Après le scandale, les explications. Dans une vidéo de huit minutes (oui oui, huit minutes) diffusée sur les réseaux sociaux de Southampton, Tonda Eckert, entraîneur des Saints , est revenu sur la saison de ses joueurs.

Comme on pouvait s’y attendre, l’Allemand a évoqué la situation du Spygate qui a touché le club du sud de l’Angleterre, l’empêchant de prendre part à la finale des play-offs pour l’accession en Premier League : « Je suis responsable de tout ce qu’il s’est passé » , a déclaré l’ancien de Barnsley avant de présenter ses excuses aux fans des Rouge et Blanc.…

TC pour SOFOOT.com