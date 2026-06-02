Le Sénégal retire deux noms pour sa liste définitive

Et à la fin, il en reste 26. Le Sénégal, futur adversaire de l’équipe de France, a dévoilé sa liste définitive pour la Coupe du monde. Sans surprise, les stars seront de la partie avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye.

Il y a 26 heureux, mais aussi deux déçus. Le défenseur central du Paris FC Moustapha Mbow et le latéral droit d’Anderlecht Ilay Camara devront regarder la Coupe du monde à la télé.…

MJ pour SOFOOT.com