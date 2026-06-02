Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Fayl Billot Hortes vs US Ouest 52

On commence ce best-of très très très fort, avec un but plus qu’improbable. La construction de jeu, tout ça, le beau football, on n’en a rien à faire ici. Le gardien envoie un long ballon devant qui rebondit plusieurs fois avant de lober un défenseur qui n’a pas bossé ses abdos depuis deux ans. Son coéquipier surpris envoie une demi-volée sur le poteau DE SON PROPRE BUT. Sauf que le ballon revient sur l’attaquant qui n’a plus qu’à finir. Même dans un rêve ou dans le pire cauchemar d’ailleurs, ce but n’existe pas.…

EM pour SOFOOT.com