information fournie par Reuters • 02/06/2026 à 12:43

Tennis/Roland-Garros: Andreeva première qualifiée pour les demi-finales

Open de France

par Vincent ‌Daheron

Mirra ​Andreeva a été la première joueuse à composter mardi ​son billet pour les demi-finales ​de Roland-Garros grâce ⁠à sa victoire sur ‌la Roumaine Sorana Cirstea (6-0, 6-3).

La Russe de 19 ​ans ‌a été expéditive, ⁠s'imposant en 56 minutes pour rejoindre le dernier carré ⁠du ‌Grand Chelem parisien pour ⁠la deuxième fois ‌de sa carrière.

En ⁠2024, la huitième mondiale s'était ⁠inclinée ‌aux portes de la finale ​face ‌à l'Italienne Jasmine Paolini.

Jeudi, pour tenter de ​disputer sa première finale d'un tournoi ⁠du Grand Chelem, Mirra Andreeva affrontera une Ukrainienne : Elina Svitolina ou Marta Kostyuk.

(Reportage Vincent Daheron, édité par ​Augustin Turpin)