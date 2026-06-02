Tennis/Roland-Garros: Andreeva première qualifiée pour les demi-finales

Open de France
par Vincent Daheron
Mirra Andreeva a été la première joueuse à composter mardi son billet pour les demi-finales de Roland-Garros grâce à sa victoire sur la Roumaine Sorana Cirstea (6-0, 6-3).
La Russe de 19 ans a été expéditive, s'imposant en 56 minutes pour rejoindre le dernier carré du Grand Chelem parisien pour la deuxième fois de sa carrière.
En 2024, la huitième mondiale s'était inclinée aux portes de la finale face à l'Italienne Jasmine Paolini.
Jeudi, pour tenter de disputer sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem, Mirra Andreeva affrontera une Ukrainienne : Elina Svitolina ou Marta Kostyuk.
(Reportage Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)
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