Un jeune cadre du Barça demande à quitter le club

Il fallait bien un caillou dans la chaussure blaugrana . Et elle vient de l’intérieur. Au placard depuis le début de saison (12 minutes de jeu seulement, face à Santander), Alejandro Baldé a en effet demandé à quitter le FC Barcelone cet hiver . C’est ce que rapporte Sport, ajoutant que le joueur en a discuté avec son agent, Jorge Mendes.

La rumeur semble par ailleurs fondée, puisque Hansi Flick, lui-même, a évoqué son joueur en conférence de presse : « Ce n’est pas facile pour lui, je le sais. Mais à son poste, nous avons Xavi Espart et João Cancelo qui sont à un excellent niveau. Je suis donc très content de leur rendement, bien que ce ne soit pas idéal pour Alejandro. » Déjà sur le départ l’été dernier, Baldé avait finalement choisi de rester, en attendant notamment le transfert définitif de Cancelo. Indiscutable la saison dernière (42 matchs), l’international espagnol (sept sélections) est donc passé du tout au tout. Il n’a que 22 ans, faut-il le rappeler.…

AB pour SOFOOT.com